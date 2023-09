Fußball

11:46 Uhr

Nächster Gegner von Jahn Landsberg schwächelt überraschend

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Die FT Jahn Landsberg tritt am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga in Haidhausen an. Der Gegner gehörte vergangene Saison zu den Topteams. Wie die Taktik aussieht.

Der vergangene Spieltag in der Bezirksliga Oberbayern Süd war für die Fußballer der FT Jahn Landsberg wenig erfreulich. Sie unterlagen daheim der Spitzenmannschaft Aubing deutlich und waren in der zweiten Halbzeit chancenlos. Während Aubing in der Tabelle oben steht, hängt der nächste Gegner Haidhausen im Tabellenkeller. Jahns Co-Trainer Alexander Wagner warnt aber davor, die Spielvereinigung zu unterschätzen, und äußert sich dazu, worauf es in dem Duell ankommen wird. Haidhausen spielt auf kleinem Feld und Kunstrasen „Sie wissen wahrscheinlich selber nicht, warum sie da unten drin stehen. Das ist ein spielstarkes Team, das letztes Jahr die Relegation um den Aufstieg in die Landesliga bestritten hat“, sagt Wagner. Haidhausen spiele auf Kunstrasen und einem kleinen Feld, da werde es zu vielen Zweikämpfen kommen, prophezeit er. Deswegen gelte es, den Gegner, der mehrfach beobachtet wurde, unter Druck zu setzen. Dreh- und Angelpunkt des Spiels von Haidhausen sei deren Spielertrainer Sebastian Bracher. „Wenn es uns gelingt, ihn weitgehend aus der Partie zu nehmen, wäre viel gewonnen“, äußert Alexander Wagner. Nach zehn Spieltagen ist Jahn Landsberg mit 13 Punkten auf Platz sechs der Tabelle der Bezirksliga Oberbayern Süd. Die Spielvereinigung Haidhausen hat neun Punkte gesammelt und ist damit 15. und Vorletzter, könnte aber mit einem Sieg bis auf einen Punkt an Jahn heranrücken. In dem Duell trifft eine heimschwache Elf (ein Sieg und drei Niederlagen) auf Gäste, die bislang zwei Siege auf fremden Plätzen feiern konnten und drei Partien verloren. Lesen Sie dazu auch Landsberg/Denklingen Plus Spieler des VfL Denklingen zeigen eingeforderte Reaktion

Fußball Plus Jahn gelingt Siegtreffer in der 90. Minute - Denklingen erlebt Debakel

Themen folgen