Fußball

vor 20 Min.

Nächster Test für Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg

Für die Fußballer des TSV Landsberg (weiße Trikots) steht am Mittwoch das nächste Testspiel an.

Plus Die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg waren im Trainingslager auf Mallorca. Am Mittwoch steht das nächste Vorbereitungsspiel gegen Ehekirchen an.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Dass Fußball-Teams in der Winterpause ins Trainingslager fahren ist nicht so ungewöhnlich. Nicht alltäglich ist allerdings ein Trainingslager einer Bayernliga-Mannschaft auf Mallorca – das hat der TSV Landsberg absolviert. Nach vier Tagen in der Sonne steht jetzt das nächste Testspiel in der Kälte an: Am Mittwochabend, ab 19 Uhr, treten die Landsberger in Gersthofen gegen den Landesligisten Ehekirchen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen