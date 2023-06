Neuer Keeper für den Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg

Die Fußball-Abteilung des TSV Landsberg vermeldet einige neue Spieler. Doch für das Bayernliga-Team gilt es noch eine wichtige Position zu besetzen.

Es gibt einige Neuzugänge beim TSV Landsberg – aber weniger für den Fußball-Bayernligisten als für den Kreisliga-Aufsteiger. Unter anderem steht fest, was schon lange vermutet wurde: Sebastian Bonfert kehrt zum TSV II zurück, wo auch sein Bruder Florian spielt.

Auf der Suche ist der Bayernligist weiter nach einem Innenverteidiger. Es gebe zwar einen Kandidaten, der nach Landsberg kommen möchte, aber „es gibt Probleme mit dem abgebenden Verein“, sagt Reiner Drüssler, Zweiter Abteilungsleiter. Mit Kapitän Alexander Benede und Neuzugang Nikola Aracic (Schwaben Augsburg) habe man zwar zwei Innenverteidiger, doch „nur mit zwei in die Saison zu gehen, wäre Harakiri“, so Drüssler.

Der neue Keeper kommt von Wormatia Worms

Aber auf der Torhüterposition gibt es einen Neuzugang: Ricco Cymer, 27, kommt von Wormatia Worms. „Der Vertrag liegt unterschrieben hier, der Rest ist nur noch eine Formalie“, so Drüssler. Cymer sammelte unter anderem mit Worms, Aachen und Saarbrücken Regionalliga-Erfahrung.

Mit Raul Gheghes kommt zudem ein Perspektivspieler. „Er wird mit der ersten Mannschaft trainieren“, so Drüssler. In erster Linie soll der 18-Jährige, der zuletzt in Rumänien lebte, aber in der Zweiten Spielpraxis sammeln. Fest für den TSV II eingeplant sind Alexander Figler (20 Jahre/Schwabmünchen) und Arjanit Robaj, der vom Bezirksligisten Denklingen nach Landsberg wechselt.

Die Einteilung der Bayernliga Süd steht fest

Auch die Einteilung der Bayernliga Süd ist bekannt. Der TSV Landsberg spielt in der neuen Saison gegen: Kottern, Kirchanschöring, Schwaben Augsburg, TSV 1860 München II, Gundelfingen, Ismaning, Deisenhofen, Erlbach, Dachau, Nördlingen, Türkspor Augsburg, Garching, die Aufsteiger Sonthofen, Kirchheim, die Absteiger Pipinsried, Heimstetten, Rain/Lech.