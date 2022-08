Fußball

vor 18 Min.

Nur wenige Teams aus dem Kreis Landsberg haben noch eine weiße Weste

Für den FC Scheuring (schwarze Trikots) geht es nun darum, den Spitzenplatz zu verteidigen. Keine einfache Aufgabe in Schwabhausen.

Plus Drei Fußball-Mannschaften aus dem Landkreis Landsberg haben nach drei Spieltagen die bestmögliche Punkteausbeute. Alle gehören sie den A-Klassen Zugspitze an. Die Teams in den Kreisklassen zeigen sich viel unberechenbarer.

Von Karlheinz Fünfer

Noch besitzen drei Landkreisteams eine weiße Weste. Sie gehören mit Finning, Scheuring und Geltendorf allesamt den A-Klassen an. Mannschaften ohne jeden Punktgewinn findet man ebenfalls nur noch in den A-Klassen. Wesentlich unberechenbarer zeigen sich dagegen die Kreisklassen mit Landkreisbeteiligung. Da ist auch diesmal vieles wieder ziemlich offen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen