Penzing spielt in der Kreisliga-Abstiegsrunde oben mit

Plus In der Abstiegsrunde der Fußball-Kreisliga und -Kreisklassen gibt es einige knappe Ergebnisse. Igling kann endlich jubeln.

In der Kreisliga traf Tabellenzweiter Penzing im Landkreisderby auf den Vorletzten Unterdießen und konnte mit dem verdienten 2:1 seinen Platz in der Tabelle behaupten. „Einziges Manko war die Chancenverwertung“, so FCP-Trainer Josef Scheiblegger. Demnach hätte der Sieg durchaus höher ausfallen müssen. Vor allem nach dem Seitenwechsel ließ der Gastgeber zu viel liegen. Insgesamt trotzdem eine gute Leistung der Penzinger, vor allem weil die Hausherren ab der 35. Minute ohne ihren Keeper Mario Steiner weiterspielen mussten. Dieser war umgeknickt und musste durch Feldspieler Kacper Macierzynski ersetzt werden.

Für Utting gab es zu Hause gegen Schlusslicht Oberweikertshofen nichts zu holen. Der Uttinger Trainer Peter Bootz zeigte sich nach dem Spiel alles andere als zufrieden: „Es war eine verdiente Niederlage.“ Bei konsequenter Chancenverwertung hätte diese auch noch höher ausfallen können, so Bootz. „Unsere Leistung war wirklich absolut kreisligauntauglich.“

