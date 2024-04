Kreisliga: Penzings neuer Trainer steht vor schwerer Aufgabe

Plus In der Winterpause präsentierte der Fußball-Kreisligist FC Penzing mit Michael Hasche einen neuen Trainer. Der Klassenerhalt wird ein schwieriges Unterfangen.

Dass keine leichte Aufgabe auf ihn warten würde, dessen war sich Michael Hasche bewusst. Nun stellt sich seine Aufgabe als neuer Trainer beim FC Penzing aber noch schwieriger heraus als befürchtet. "Mit ein paar Punkten mehr hatte ich schon gerechnet", sagt Hasche, der zu Bezirksliga-Zeiten für den FCP gespielt hatte. Diese Zeiten sind lange vorbei - jetzt droht auch noch der Abstieg in die Fußball-Kreisklasse.

Die Hälfte der Abstiegsrunde im Fußball-Kreis Zugspitze ist absolviert, noch wartet der FC Penzing auf den ersten Sieg und ist mit zwei Punkten Tabellenletzter. "Der direkte Klassenerhalt wird wohl nicht mehr drin sein", sagt der Coach mit Blick auf die zehn Punkte Rückstand. Während der Letzte direkt absteigt, geht es für die Teams auf den Plätzen vier und fünf in die Relegation. Vier Punkte mehr hat Weil, sechs der TSV Altenstadt. "Vermutlich trifft es uns oder Weil mit dem direkten Abstieg", blickt Hasche auf die restliche Saison.