Fußball

vor 23 Min.

Pflichtsieg für den TSV Landsberg im Pokal

Plus In der Qualifikation für den Verbandspokal können Landsbergs Fußballer ihre Qualität gegen Egg an der Günz lange nicht in Zählbares umwandeln. Es gibt einen Verletzten zu beklagen.

Von Christian Mühlhause

Die Ausgangslage vor der Partie um die Qualifikation für den Verbandspokal war klar: Der Bayernligist TSV Landsberg war der haushohe Favorit gegen den Bezirksligisten Egg an der Günz. Doch ganz so klar war die Angelegenheit vor allem in der ersten Halbzeit dann doch nicht. Am Ende gewann die Mannschaft zwar, verlor aber verletzungsbedingt einen Spieler.

