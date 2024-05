Fußball

21.05.2024

Relegation: Jahn Landsberg trifft auf Reserve eines Regionalligisten

Spitzenreiter Murnau sicherte sich in Landsberg (weiße Trikot) gegen die FT Jahn den Meistertitel und den Aufstieg in die Landesliga

Plus Gegen Murnau verliert Jahn Landsberg klar. Die Schützenhilfe aus Denklingen bleibt aus. Der Trainer des VfL ist frustriert wegen der Leistung seines Teams.

Von Christian Mühlhause

Die Fußballer der FT Jahn Landsberg kassierten gegen den Meister aus Murnau in der Fußball-Bezirksliga eine deutliche 0:4-Heimniederlage und müssen in die Relegation. Das Hinspiel findet am Mittwoch in Landsberg statt. Der Aufsteiger konnte den direkten Abstieg in die Kreisliga dank Schützenhilfe aus Penzberg, das Pasing besiegte, vermeiden. Die hatten sich die Landsberger auch von Denklingen erhofft, doch vergebens. VfL-Trainer Markus Ansorge fand danach deutliche Worte für die Leistung seiner Mannschaft.

„Das geht so nicht. Das ist nicht mein Anspruch und auch nicht der Teams, die ich trainiere“, sagte er nach der 3:0-Niederlage in Habach, das dadurch einen Abstiegsplatz verließ und den direkten Klassenerhalt feierte. Die Hausherren seien handlungsschneller gewesen, sein Team hingegen nicht konsequent in die Zweikämpfe gegangen und habe dem Gegner durch falsches Stellungsspiel Chancen eröffnet, beklagte Ansorge. Die erste Halbzeit sei noch in Ordnung gewesen, doch der Doppelschlag zum 2:0 direkt vor der Halbzeit habe die Partie schon entschieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen