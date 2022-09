Fußball

13:04 Uhr

Reserve des TSV Landsberg: Torjäger Mulas in Topform

Plus Zahlreiche Amateurfußball-Partien stehen im Landkreis Landsberg an. Der TSV Landsberg II will den nächsten Sieg holen und der MTV Dießen eine Aufholjagd starten.

Von Karlheinz Fünfer

Acht Siege am Stück vom Auftakt weg. Mit dieser Traumserie ist der A-Klassenprimus Scheuring nun ganz alleine Rekordhalter unter den Landkreisteams der Kreis- und A-Klassen. Die bislang gleichfalls makellosen Finninger mussten dagegen mit einem Remis den ersten kleinen Kratzer hinnehmen. Spannende Paarungen sind in der Kreisklasse 7 geboten.

