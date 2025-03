Richtungsweisendes Spiel für den VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga

Vor dem Start nach der Winterpause belegte der VfL Denklingen noch einen sicheren Mittelfeldplatz in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga. Doch es folgten zwei herbe Niederlagen daheim gegen den SV Raisting (0:4) und bei Wacker München (5:0). Trainer Markus Ansorge sagt vor dem Pflichtspiel am Sonntag: „Das haben wir uns selbst eingebrockt. Jetzt wartet ein Sechs-Punkte-Spiel auf uns.“

Natürlich bekommen auch die Denklinger auch nur drei Punkte für einen Sieg, doch mit Blick auf die Tabelle ist klar, was Ansorge meint. Gegner Waldperlach hat zwei Punkte weniger, aber auch eine Partie weniger absolviert und die Gäste stehen dort, wohin die Denklinger auf keinen Fall abrutschen wollen: auf einem Relegationsplatz. Mut machen könnte das Hinspiel, in dem Denklingen die Punkte aus München entführen konnte. Nach dem Schlusspfiff stand es 4:2. „Da hatten wir in einigen Situationen aber auch Glück“, mahnt Trainer Markus Ansorge. Waldperlach sei vor allem auf den Außenpositionen gut besetzt und verfüge über ein gutes Umschaltspiel. „Ich gehe davon aus, dass wir das aktivere Team sein müssen“, erklärt der VfL-Trainer zur Konterstärke und der daraus resultierenden Spielanlage des Gegners.

Mannschaft des VfL Denklingen macht Verbesserungsvorschläge

Zuletzt seien zu viele individuelle Fehler passiert, sagt er. So sei der Abstand zwischen den Ketten zu groß gewesen und seine Spieler seien nicht entschieden genug in die Zweikämpfe gegangen. „Es geht um Konzentration und Kommunikation“, betont Ansorge. Da die Denklinger ihre Spiele filmen, können diese im Nachgang analysiert werden. „Sie haben auch selbst Verbesserungsvorschläge eingebracht. Die Mannschaft ist intakt und willens und die Stimmung nach wie vor gut“, sagt Denklingens Trainer auf Nachfrage unserer Redaktion.