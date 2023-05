Fußball

Schafft Finning diesmal den Aufstieg in die Fußball-Kreisklasse?

Gelingt dem TSV Finning (schwarze Trikots) der Aufstieg in die Kreisklasse? Am Donnerstag steht das erste Relegationsspiel an.

Plus Das Fußballteam des TSV Finning will endlich seinen Spitznamen loswerden. Für den Trainer des SV Kinsau wäre es besonders wichtig, die Kreisklasse zu halten.

Der SV Kinsau will in der Fußball-Kreisklasse bleiben – der TSV Finning will endlich den Aufstieg schaffen. Zwei Spiele werden entscheiden, welches Team seine Ziele erreicht. Es war ein bitterer letzter Spieltag für den SV Kinsau: Selbst hat man zwar 3:0 gewonnen, aber es geht dennoch in die Relegation, da die direkten Konkurrenten auch punkten konnten. Gegner ist die SG Lechsee, die als Zweiter die A-Klasse-Meisterrunde Gruppe D abgeschlossen hat.

Eine unbekannte Mannschaft für Kinsaus Trainer Christopher Resch, dennoch ist der Klassenerhalt ein Muss: „Es sind meine letzten beiden Spiele als Trainer beim SV Kinsau und ich will nicht mit einer Niederlage und einem Abstieg aufhören.“ Der Sieg zuletzt habe noch mal Auftrieb gegeben, wobei Resch auch mit den Partien zuvor nicht unzufrieden war. „Obwohl wir da verloren haben, sah das spielerisch schon viel besser aus“, blickt er zurück.

