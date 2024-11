Scheuring gibt gegen Schwabhausen den Vorsprung aus der Hand

Im Nachholspiel der Fußball A-Klasse 1 kam es zum Derby zwischen Scheuring und Schwabhausen, aus dem kein Sieger hervorging. Die Landkreisteams trennten sich 2:2-unentschieden. „Das waren heute verschenkte Punkte“, lautete das Fazit vom Scheuringer Trainer Tim Erdt. „Zur Pause muss es eigentlich schon drei oder vier zu Null stehen.“ Wie so oft scheiterte es jedoch an der Chancenverwertung - und das rächte sich in der zweiten Hälfte. Schwabhausen warf nochmal alles nach vorne und konnte innerhalb von vier Minuten ausgleichen. „Die haben wirklich gekämpft und uns alles abverlangt und am Ende daher auch verdient noch einen Punkt mitgenommen“, so Erdt.

Schwabhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Scheuring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nachholspiel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis