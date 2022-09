Fußball

vor 19 Min.

Scheuring und Finning sind ohne Punktverlust Halbzeitmeister

Plus Die Tabellenführer in den Fußball-A-Klassen 1 und 5 holen in der Hinrunde alle möglichen Punkte. Diesmal allerdings treffen beide auf heftige Gegenwehr.

Zwei Spiele in der A-Klasse Zugspitze mussten diesmal abgesagt werden. So hat der FC Thaining um Verlegung gebeten, da man keine Mannschaft zusammenbrachte. Dem konnte die zweite Mannschaft von Jahn Landsberg aber nicht zustimmen. „Das wäre in den Herbst reingegangen und wir haben Probleme mit dem Flutlicht“, sagt Jahn-Trainer Predrag Vuletic. „Es hat uns leidgetan, aber wir können nicht verlegen.“

