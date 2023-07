Fußball

18:12 Uhr

Schiedsrichter Fridolin Hiefner feiert seine Premiere in der Bayernliga

Fridolin Hiefner vom TSV Finning (mit Ball) pfeift in der kommenden Saison in der Fußball-Bayernliga. Foto: Hiefner

Plus Der 27-Jährige spielt jahrelang beim TSV Finning Fußball. Dann macht er bei der Gruppe Ammersee/FFB die Ausbildung zum Schiedsrichter. Wo er sich ein Umdenken wünscht.

Fridolin Hiefner vom TSV Finning hat für die kommende Saison 2023/24 als Schiedsrichter den Aufstieg in die Fußball-Bayernliga geschafft. Seine Ausbildung bei der Schiedsrichtergruppe Ammersee/FFB absolvierte er 2013 und hat sich seitdem kontinuierlich nach oben gearbeitet. In den vergangenen vier Jahren war er als Landesliga-Referee und als Schiedsrichter-Assistent in der Junioren-Bundesliga im Einsatz.

„Meine Zeit in der Landesliga war ebenso spannend wie lehrreich“, erklärt der 27-Jährige, „jetzt freue ich mich auf die neue Spielklasse mit höherem Tempo und stärker taktisch geprägten Spielen, dazu auf viele neue Stadien.“ Begonnen hat „Frido“, wie ihn seine Freunde nennen, als Kicker des TSV Finning. Damals fungierte er schon mal als Aushilfsschiri. „Ein Kumpel erzählte mir dann vom Neulingskurs für Schiedsrichter, da habe ich mich direkt angemeldet.“

