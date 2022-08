Fußball

vor 48 Min.

Schondorf verteidigt die Tabellenspitze in der Fußball-Kreisklasse 7

Der TSV Schondorf (schwarze Trikots) setzte sich in Prittriching durch und führt damit die Kreisklasse 7 an.

Plus In der Kreisklasse 7 schüttelt das Ammerseeteam Verfolger Prittriching erst mal ab. Aufsteiger Dießen feiert in der Gruppe 5 den ersten Erfolg und profitiert dabei von einer in dieser Saison neuen Regel.

Im vierten Anlauf hat es beim MTV Dießen nun geklappt: Der Kreisklassen-Aufsteiger fährt den ersten Dreier ein. Und das in beeindruckender Manier – mit 4:0 setzte sich das Team von Trainer Philipp Ropers in Wielenbach durch. Dabei profitierte das Ammerseeteam auch von der neuen Zehn-Minuten-Strafe. Mit einer knappen 1:0-Führung ging es für Dießen in die Pause. „Zu Beginn der zweiten Hälfte musste ein Wielenbacher zehn Minuten raus, und in dieser Zeit haben wir zwei Treffer erzielt“, berichtete Ropers. Der vierte fiel dann wieder bei elf gegen elf. „Was mich aber auch freut, ist, dass wir diesmal zu null gespielt haben“, so der Dießener Coach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

