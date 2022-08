Fußball

19:43 Uhr

Schwere Rückkehr für Apfeldorf in die Fußball-A-Klasse

Jahn Landsberg II (schwarze Trikots) feiert in Apfeldorf einen perfekten Start in die neue Saison. Der Aufsteiger muss die Überlegenheit der Gäste anerkennen.

Plus Der Aufsteiger in die Fußball-A-Klasse hat mit der zweiten Mannschaft von Jahn Landsberg gleich einen Favoriten zu Gast. Finning sagt seine Spiele wegen eines tragischen Todesfalls ab.

Ein tragischer Todesfall überschattet den ersten Spieltag im Kreis Zugspitze: Die Partien des TSV Finning wurden deshalb abgesagt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erlag Finnings Abteilungsleiter Max Strobl kurz vor seinem 44. Geburtstag einem Herzinfarkt. „Für uns alle war das ein Riesenschock“, so dritter Abteilungsleiter Thomas Pantele. Strobl war maßgeblich auch dafür verantwortlich gewesen, dass sich Armin Sanktjohanser für Finning als neuen Trainerposten entschieden hat. „Unter diesen Umständen konnten wir nicht spielen“, so Pantele gegenüber unserer Redaktion. Alle Spiele der Finninger am Wochenende wurden abgesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen