Fußball

vor 2 Min.

Schwere Zeit für den MTV Dießen in der Fußball-Kreisliga

Plus In derFußball- Kreisliga geht das Ammerseeteam erneut leer aus. Auch der FC Weil zahlt Lehrgeld nur der TSV Landsberg II holt sich die Punkte.

Nach zwei Aufstiegen in Folge brechen für den MTV Dießen schwere Zeiten an: Gegen den TSV Peißenberg gab es in der Fußball-Kreisliga 2 die dritte Niederlage in Folge: Mit 0:4 unterlag Dießen beim TSV. „Nach den Jahren mit vielen Erfolgen hat es uns jetzt auch mal mit einer schwierigen Phase erwischt“, sagt Spielertrainer Philipp Ropers. In Peißenberg geriet Dießen wieder schnell in Rückstand und war zudem ab der 30. Minute nach Gelb-Rot in Unterzahl. „Es gab auf beiden Seiten Zeitstrafen, mal waren wir dann wieder numerisch gleich, oder mit zwei Mann weniger“, so Ropers. „Wir sind vom Spielstil her keine frommen Lämmer, aber in der einen oder anderen Situation müssen wir uns cleverer verhalten.“

Einen über das gesamte Spiel gesehen verdienten Sieg feierte die zweite Mannschaft des TSV Landsberg zu Hause gegen Mammendorf. Zwar hatte der Gast die erste gute Möglichkeit, doch im Gegenzug ging Landsberg in Führung. Sehr schön herausgespielt war das 2:0, doch statt das 3:0 nachzulegen, kassierte der TSV den Gegentreffer. Nach der Pause war Landsberg dominant, und in der 78. Minute war mit dem 3:1 die Entscheidung endgültig gefallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

