Fußball

vor 33 Min.

„Sechs-Punkte-Spiel“ für Denklingen in der Fußball-Bezirksliga

Plus Denklingens Fußballer sind in der Bezirksliga nach der Pause auf den Relegationsplatz gerutscht. Am Sonntag will man sich wieder ins Mittelfeld hochkämpfen.

Von Margit Messelhäuser

Unfreiwillig musste der VfL Denklingen am vergangenen Spieltag in der Fußball-Bezirksliga eine Pause einlegen: Gegner Murnau hatte wegen zu vielen kranken und verletzten Spielern um Verlegung gebeten. Damit steht am Sonntag wieder ein Heimspiel für die Ansorge-Elf auf dem Plan, und das bezeichnet der Trainer bereits als „Sechs-Punkte-Spiel“.

