Seit 50 Jahren als Fußball-Schiedsrichter im Einsatz

Bei den Fußball-Schiedsrichtern Ammersee/FFB stehen zahlreiche Ehrungen bei der Jahresabschlussfeier an. Ein Unparteiischer wird besonders ausgezeichnet.

Ein volles Haus gab es zur Jahresabschlussfeier der Schiedsrichtergruppe (SRG) Ammersee/FFB beim „Hartl“ in Türkenfeld. Im Mittelpunkt standen der Saisonrückblick und zahlreiche Ehrungen. Wilhelm Mayrock vom FC Weil wurde für 50 Jahre Schiedsrichtertätigkeit in ganz besonderer Weise ausgezeichnet.

Er erhielt als erst zweites Mitglied der SRG Ammersee/FFB überhaupt die „Adi-Scharf-Gedächtnismedaille“, benannt nach dem 2014 verstorbenen ehemaligen Obmann Adolf Scharf. Wilhelm Mayrock war 33 Jahre Schatzmeister der SRG und viele Jahre in der Bezirksliga als Schiedsrichter und Beobachter im Einsatz.

Fußball hat eine stabilisierende Funktion in der Gesellschaft

Robert Schraudner, Vizepräsident des Bayerischen Fußballverbandes, betonte in seinem Grußwort die stabilisierende Funktion des Fußballs in der heutigen Gesellschaft und den aktuellen Krisenzeiten. In diesem Zusammenhang sei auch die Bedeutung der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen spürbar gewachsen. „Deshalb ist es so wichtig, dass genügend Nachwuchs-Unparteiische ausgebildet und bei der Stange gehalten werden“, so Schraudner. Moderator Manfred Meier und SRG-Obmann Christian Erdle führten durch den Abend, in dessen Verlauf weitere Jubilare für langjährige Schiedsrichtertätigkeit geehrt wurden.

10 Jahre: Niklas Hampel (SV Mammendorf), Fridolin Hiefner (TSV Finning), Önder Kücük (SV Puchheim), Stefan Loser (FC Puchheim), Frank Meyer (SC Gröbenzell) und Nikolai von Dehn (TSV Hechendorf).

20 Jahre: Markus Basel (SV Inning), Stefan Kögler (SC Gröbenzell), Thomas Merkl (SV Haspelmoor) und Michael Stahl (TSV FFB West).

25 Jahre: Hergen Dziubale (TSV Pähl), Sören Lohmeier (TSV Pähl) und Manfred Meier (SC Gröbenzell).

30 Jahre: Harald Seyrer (TSV Schondorf) und Christian Erdle (FSV Aufkirchen).

40 Jahre: Stefan Brandt (ASV Biburg).

Abgerundet wurde der Abend mit Sketchen der Theatergruppe der SRG sowie der Tombola. Noch freie Plätze gibt es für den Neulingskurs der SRG Ammersee/FFB, der vom 17. Januar bis 2. Februar stattfindet. Der Lehrgang umfasst fünf Einheiten plus Prüfungsabend, alle im Gasthaus Hartl in Türkenfeld. Infos und Anmeldung bei chr.erdle@gmail.com, oder unter Telefon 0171/2765664. (AZ)