So geht es für die Fußballer im Kreis Zugspitze weiter

Die Einteilung für die zweite Runde im Fußballkreis Zugspitze steht. Einige Teams aus dem Kreis Landsberg sind diesmal als „Einzelgänger“ unterwegs.

Momentan sind die Fußballteams im Kreis Landsberg in der Winterpause. Die ist aber für Heinz Eckl, Spielleiter im Kreis Zugspitze, alles andere als eine Pause: Er hat die Neueinteilung der Gruppen vorgenommen und nun steht auch fest, wer wo spielt.

Aufgrund des neuen Systems, das zum Saisonstart erstmals eingeführt wurde, geht es für die Teams nun in der Meisterrunde um den Aufstieg – oder in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. Hier die Einteilung mit Mannschaften aus dem Landkreis. Je nach Platzierung in der Vorrunde erhalten die Teams Bonuspunkte (in Klammern angegeben).

Kreisliga Meisterrunde/Gruppe B Jahn Landsberg (6), Geiselbullach (6), Aich (4), Wildsteig/Rottenbuch (4), Maisach (2), Peiting (2).

Abstiegsrunde/Gruppe E Utting (6), Penzing (4), Mammendorf (4), Eichenau (2), Unterdießen (1), Oberweikertshofen (1).

Kreisklasse Meisterrunde/Gruppe C Erling/Andechs (6), Unterammergau (6), Schlehdorf (4), Bad Kohlgrub (4), Dießen (2), Oberau/Farchant (2).

Meisterrunde/Gruppe D TSV Landsberg II (6), Issing (6), Fuchstal (4), Hofstetten (4), Weil (2), Peiting II (2).

Abstiegsrunde/Gruppe E Egenburg (6), Igling (4), Puchheim (4), Inning (2), Pentenried (1), Olching II (1).

Abstiegsrunde/Gruppe F Unterpfaffenhofen II (6), Türkenfeld (4), Hohenfurch (4), Schondorf (2), Perchting (1), Gautinger SC (1).

Abstiegsrunde/Gruppe I Prittriching (6), Wielenbach (6), Rott (2), Haspelmoor (2), Eching (1), Schwabbruck/Schwabs. (1).

Abstiegsrunde/Gruppe K Kinsau (6), Uffing (4), Benediktbeuren (4), Antdorf/I. (1), Söchering (1), Bernbeuren (1).

Scheuring und Finning gehen mit der bestmöglichen Punktzahl in die Meisterrunde

A-Klasse Meisterrunde/Gruppe A Scheuring (6), Wildenroth (6), Geltendorf (4), Adelshofen (4), Schwabhausen (2), Landsberied (2).

Meisterrunde/Gruppe C Finning (6), Bernried (6), Jahn Landsberg II (4), Söcking/St. (4), Stoffen/Lengenfeld (2), Breitbrunn (2).

Abstiegsrunde/Gruppe H Oberweikertshofen III (6), BVTA FFB (4), Biburg/Emmering III (2), Weil II (1), Schöngeising (1).

Abstiegsrunde/Gruppe I Egling (6), Erpfting (4), Jesenwang (4), FFB-West (2), Prittriching (1), Mammendorf II (zurückgezogen).

Abstiegsrunde/Gruppe K Stockdorf (6), Greifenberg (4), Herrsching (4), Schondorf II (2), Pöcking II (1), Maisach II (1).

Abstiegsrunde/Gruppe M Reichling (6), Wessobrunn (4), TSV Schongau (2), Thaining (1), Hohenpeißenberg (1).

Abstiegsrunde/Gruppe N Steingaden (6), Dettenschwang (2), Pähl (2), Apfeldorf (1), Bernbeuren II (1), Tutzing (1).

Landkreisteams sind auf sechs Gruppen verteilt

B-Klasse Meisterrunde/Gruppe B Althegenberg (6), Hechendorf II (6), Türkenfeld II (4), Breitbrunn (4), Windach (2), Moorenweis II (2).

Meisterrunde/Gruppe C Denklingen II (6), Wildsteig/R. III (6), Issing II (4), Birkland (4), Seestall (2), Schwabbruck/S. II (2).

Abstiegsrunde/Gruppe I Walleshausen (6), Denklingen III (4), Erpfting II (2), Eching II (2), Schwabhausen II (1), Igling II (1).

Abstiegsrunde/Gruppe K Finning II (6), Stoffen/Lengenf. II (6), FC Landsberg (2), Geltendorf II (2), Penzing II (1).

Abstiegsrunde/Gruppe L Hohenfurch II (6), Fuchstal II (4), Kos. Schongau (4), Lechsee II (2), Unterdießen II (1), Steingaden II (1).

Abstiegsrunde/Gruppe N Unterammergau II (6), Erling/A. II (4), Dießen (2), Türk Gücü Schongau (2), Oberau/F. II (2), Oberammerg. II (1).

C-Klasse Gruppe C Inning II (6), Hofstetten II (5), Egling II (4), Scheuring II (3), Greifenberg/Kottg. (3).

Gruppe D Ingenried II (6), Böbing II (5), Rott II (4), Apfeldorf II (3), Kinsau II (3), Dettenschwang II (2).

Gruppe E Wessobrunn II (6), Reichling II (5), Herzogsägm. II (4), Schongau II (3), Burggen II (3).

In der Kreisliga steigen die beiden Tabellenersten direkt in die Bezirksliga auf. Die Tabellenzweiten spielen in einer Vierergruppe mit dem Tabellenzweiten der Kreisliga München II und dem 13. der Bezirksliga Süd um den Platz in der Bezirksliga.

In der Abstiegsrunde steigen die drei Tabellenletzten zusammen mit dem Tabellenvorletzten mit dem schlechtesten Quotienten direkt ab. Die beiden verbliebenen Tabellenvorletzten sowie die beiden Mannschaften mit dem schlechtesten Quotienten, die weder Tabellenletzter noch -vorletzter sind, spielen in der Relegation mit den jeweiligen Tabellenzweiten der vier Kreisklassen-Meisterrunden-Gruppen um vier Plätze in der Kreisliga.

Am Ende zählt auch der Quotient

In der Kreisklasse steigen die vier Tabellenersten direkt in die Kreisliga auf. Die Tabellenzweiten gehen in die Relegation. Die jeweils Tabellenletzten steigen direkt ab, die vorletzten gehen in die Relegation.

Die Tabellenersten der Gruppen in der A-Klasse steigen direkt auf, zudem der Quotientenbeste aller Gruppen. Die restlichen sechs Tabellenzweite gehen in die Relegation. Alle Tabellenletzten steigen direkt ab, es gibt keine Relegation.

In der B-Klasse steigen sowohl die Tabellenersten als auch -zweiten direkt auf. Direkt absteigen müssen die Tabellenletzten sowie die sechs Teams mit den schlechtesten Quotienten. Alle Tabellenführer der C-Klasse-Gruppen steigt direkt auf.

Die neuen Regelungen können im Tabellensystem des Verbands während der Saison nicht in allen Klassen ständig aktualisiert werden, darauf weist Spielleiter Eckl hin. „Das geht leider nicht anders und wird final im System abgeändert, sobald die Entscheidungen in den einzelnen Spielklassenebenen/Gruppen stehen.“ Die Zahl der Auf- und Absteiger kann auch durch den Rückzug von Mannschaften im weiteren Saisonverlauf verändert werden.

Los geht es für die Fußballer wieder am Wochenende 25./26. März, der letzte Spieltag steht am 27. Mai an, anschließend findet die Relegation mit Hin- und Rückspielen statt. Und so sieht die Auf- und Abstiegsregelung aus.