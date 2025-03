Spitzenreiter Fuchstal tut sich gegen das Schlusslicht lange schwer

In der Fußball-Kreisklasse 1 rollt nun auch wieder der Ball: Der TSV Geltendorf, einziges Landkreis-Team in dieser Gruppe, war in Gauting zu Gast. Bis zur 70. Minute konnte Geltendorf das 0:0 halten. Dann ging Gauting in Führung. Und Geltendorf kassierte in der Folge gleich zwei Rote Karten. In Unterzahl war die Partie quasi gelaufen - mit dem Schlusspfiff gelang Gauting noch der Treffer zum 2:0-Endstand.

