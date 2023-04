Fußball

vor 19 Min.

Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga bei Jahn Landsberg

Plus In der Meisterklasse erwartet Spitzenreiter Jahn Landsberg den Tabellenzweiten. In der Abstiegsrunde gehen sich die Teams aus dem Kreis Landsberg aus dem Weg.

Von Margit Messelhäuser

Ungeschlagen stehen die Fußballer der FT Jahn Landsberg nach der Hinrunde in der Kreisliga-Meisterrunde an der Tabellenspitze. Am Samstag ist zum Spitzenspiel der Verfolger Geiselbullach zu Gast. In der Abstiegsrunde ist ein Landkreis-Team in höchster Gefahr.

Es wäre ein Meilenstein in der Fußball-Abteilung der FT Jahn Landsberg, würde der Aufstieg in die Bezirksliga gelingen. Zur Halbzeit stehen die Jahnler (17) ungeschlagen an der Tabellenspitze, jetzt kommt der vermutlich härteste Prüfstein: Der TSV Geiselbullach liegt nur drei Punkte hinter den Jahnlern zurück und ist damit noch auf Schlagdistanz. Diese beiden Teams werden voraussichtlich auch die Plätze eins und zwei unter sich ausmachen, kann der Tabellendritte Aich doch bislang nur 9 Punkte vorweisen.

