Will der VfL Kaufering (22 Punkte) in der Fußball-Bezirksliga Schwaben Süd die beiden Spitzenteams Mering (30) und Bobingen (28) nicht aus den Augen verlieren, ist ein Heimspielsieg am Freitagabend ab 18.30 Uhr Pflicht. Zu der Partie gibt es eine gute und schlechte Nachrichten.

Die gute Nachricht ist, dass das Rasenspielfeld wieder freigegeben ist, also nicht auf Kunstrasen gespielt werden muss. „Die Gemeinde hat uns darüber informiert. Zuletzt wurde das Feld gedüngt und pflegerische Maßnahmen vorgenommen“, freut sich Trainer Alexander Wagner. Weniger erfreulich ist für ihn, dass mit Felix Mailänder in den kommenden drei Wochen ein zentraler Spieler wegen Urlaubs fehlen wird. Verzichten muss er am Freitag gegen Wiggensbach auch Noel Simonek, bei dem in der Partie gegen Lagerlechfeld eine alte Verletzung wieder aufbrach und auf Florian Wilhelm. Letzter wird möglicherweise in der kommenden Woche wieder zur Verfügung stehen, die Untersuchung stehe allerdings noch aus. Auch bei Simonek müsse die genaue Diagnose abgewartet werden. Immerhin kann Daniel Rimmer – er wurde vergangene Woche gegen Lagerlechfeld auch verletzt ausgewechselt – wieder auflaufen. Bei zwei, drei weiteren angeschlagenen Spielern hofft Trainer Wagner, dass sie rechtzeitig wieder gesund werden.

Mit Wiggensbach kommt eine gefestigte Mannschaft aus dem Mittelfeld: je vier Siege und vier Niederlagen, fünf Unentschieden sowie 19:19 Tore stehen beim Kontrahenten zu Buche. Das Team steht also hinten stabil, hat nach vorn aber bisher nicht die ganz große Durchschlagskraft. Bei Kaufering ist es anders herum (33:27 Tore). Wiggensbachs Abwehr wird von Routinier Simon Kolb zusammengehalten, der viele Jahre in der Landesliga für Kempten auflief. Von den vergangenen fünf Spielen verloren die Gäste nur eines, spielten unter anderem gegen den TSV Bobingen Remis, und holten insgesamt acht Punkte.

„Wir haben sie uns – wie die anderen Mannschaften auch – öfter angesehen. Sie stehen tief und suchen dann vorn ihren Zielspieler, der die Bälle gut festmachen kann“, sagt der VfL-Trainer. Sein Team werde wie gegen Germaringen versuchen, das Spielgeschehen zu bestimmen und zu gewinnen, informiert Wagner.