Fußball

vor 4 Min.

Steigt der VfL Kaufering am Mittwoch in die Landesliga auf?

Gelingt dem VfL Kaufering (rechts Felix Mailänder) der letzte Schritt? Am Mittwochabend reicht im Heimspiel gegen Heimertingen ein Punkt für den Meistertitel in der Bezirksliga Schwaben.

Plus Die Kauferinger Fußballer sind nur mehr einen Punkt vom Sprung in die Landesliga entfernt. Am Mittwochabend will man im Heimspiel gegen Heimertingen den Aufstieg fix machen. Freibier ist schon vorbereitet.

Von Margit Messelhäuser

Ein Unentschieden reicht dem VfL Kaufering am Mittwochabend, um für einen historischen Moment zu sorgen. Nur einen Punkt sind die Fußballer noch vom Aufstieg in die Landesliga entfernt, und den will man gegen Heimertingen holen. Anstoß ist um 18.30 Uhr im Kauferinger Sportzentrum – und Vorbereitungen wurden bereits getroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen