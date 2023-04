Steigt die FT Jahn Landsberg im Jubiläumsjahr auf?

Die FT Jahn Landsberg (weiße Trikots) kann sich über den Titel des Halbzeitmeisters in der Kreisliga-Meisterrunde freuen. Ohne Niederlage geht es in die restlichen Spiele und der Aufstieg in die Bezirksliga ist durchaus in Reichweite.

Foto: Messelhäuser (Archivbild)