Fußball-Talente nehmen über das Stützpunkttraining den Weg in die Bundesliga

Am Fußball-Stützpunkt Landsberg/Kaufering ist die „Ferienzeit“ auch vorbei, inzwischen bitten die drei Trainer Hermann Schöpf (auch Stützpunktleiter), Jürgen Weise und Ben Enthart die Talente wieder zu den Übungseinheiten. Neu in dieser Saison ist dabei, dass bereits jüngere Spielerinnen und Spieler eingeladen werden.

Ab dieser Saison wurde auch für den Jahrgang 2014 ein Talentsichtungstag durchgeführt - zwölf Spielerinnen und Spieler konnten die Trainer dabei überzeugen und erhalten künftig ein zusätzliches Übungsangebot. In den Jahrgängen 2011 bis 2013 werden 25 Talente von den Trainern weiter gefördert. Ziel ist es, diesen die Chance zu geben, sich im besten Fall für eines der Leistungszentren der Bundesligisten zu empfehlen. Dass dieses Konzept aufgeht, dafür gebe es einige Beispiele, so Stützpunktleiter Hermann Schöpf. Er nennt unter anderem Maximilian Seemüller, Levin Nuhanovic oder Daniele Sgodzaj, die für den TSV Landsberg in der Bayernliga spielen.

Einige Talente aus dem Landkreis schafften es in den Profi-Fußball

Bereits in den Nachwuchs-Nationalmannschaften der Türkei hat der Kauferinger Berkay Aslan in 17 Spielen drei Treffer erzielt. „Er wechselte vom VfL Kaufering zum FC Augsburg und ist jetzt in der 1. Liga in der Türkei bei Istanbul Basaksehir FK unter Vertrag“, freut sich Schöpf für seinen ehemaligen Schützling im Stützpunkttraining. Verletzungsbedingt absagen musste mit dem Landsberger Maxi Kösler ein weiterer seiner Ehemaligen eine Teilnahme in der Nationalmannschaft, aber Schöpf ist sich sicher, dass er auch ihn bald im Deutschland-Trikot einer Nachwuchs-Mannschaft sehen wird.

Vanessa Haim aus Igling spielt bei Leverkusen

Aber auch bei den Mädchen konnten sich bereits einige über den Stützpunkt bis in die Profiliga spielen - beispielsweise Vanessa Haim, die aktuell bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag steht. Jüngstes Beispiel ist Laura Fühler aus Landsberg, die kürzlich auch in die U17-Nationalmannschaft berufen wurde. Damit wurden ihre guten Leistungen bei der U17 des FC Bayern München belohnt. Diese Spielerinnen und Spieler dienen allen als Vorbilder, die nun regelmäßig beim Stützpunkttraining ihren Träumen einen Schritt näher kommen wollen.