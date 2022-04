Fußball

07:11 Uhr

Topteams aus dem Kreis Landsberg vor vermeintlich leichten Aufgaben

Plus Am ersten Spieltag nach der Fußball-Winterpause leistet sich nur ein Spitzenreiter aus dem Landkreis einen Ausrutscher. Diesmal gehen alle Topteams auch als Favoriten aufs Feld. Selbst Rott in der Partie gegen den Verfolger.

Von Karlheinz Fünfer

Geht man von den ersten Frühjahrspartien aus, so hat sich während der Winterpause wenig an den bisherigen Kräfteverhältnissen geändert. Von den sechs Spitzenreitern aus dem Landkreis in den Kreis- und A-Klassen ist nur Unterdießen in der Kreisklasse 4 komplett leer ausgegangen. Der SVU ist diesmal dennoch in Igling ähnlich Favorit wie Dießen (A 5) in Pähl und Hofstetten (A 7) gegen Penzing II. Eine vorgezogene Meisterprüfung wartet dagegen auf Rott in der A 8 beim Tabellenzweiten TSV Schongau. Und auch Kaufering II muss gegen den Hinspielsieger Großaitingen in der A-Augsburg Süd schwer auf der Hut sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

