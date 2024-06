Toto-Pokal: TSV Landsberg tritt bei Bayernliga-Aufsteiger Grünwald an

Für den Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg steht der erste Pflichtspiel-Termin. Im Toto-Pokal ist das Team des neuen Trainers Bernd Kunze in Grünwald zu Gast.

Der erste Pflichtspiel-Gegner des „neuen“ TSV Landsberg steht fest. In der dritten Runde des Fußball-Toto-Pokals, zu diesem Zeitpunkt steigen die Bayernligisten ein, muss die Truppe des neuen Trainers Bernd Kunze am Freitag, 12. Juli, ab 18.30 Uhr bei Bayernliga-Aufsteiger TSV Grünwald antreten. Das hat der Bayerische Fußball-Verband jetzt bekannt gegeben. Am Wochenende darauf startet die Bayernliga in die Saison 2024/25. Auch der Vorbereitungsplan steht mittlerweile.

TSV Landsberg lädt zu einem Turnier ein

Trainingsstart für die Landsberger ist am Montag, 17. Juni, um 19 Uhr. Nach vier Einheiten in der ersten Trainingswoche findet am Samstag, 22. Juni, ab 11 Uhr im 3C-Sportpark ein Turnier statt, an dem neben dem TSV Landsberg der künftige Regionalligist TSV Schwaben Augsburg, der TSV Schwabmünchen und der FC Kempten teilnehmen werden. (AZ)

