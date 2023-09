Fußball

30.09.2023

Trainer des SV Igling beklagt Ablauf des Spiels in Türkenfeld

Plus Der SV Igling verliert in der Kreisklasse in Türkenfeld. Die Umstände stoßen Trainer Michael Stengelmair auf. Denklingens Reserve dominiert Partie bei Issing II.

Von Christian Mühlhause

Mit einem Sieg unter der Woche hätte sich der SV Igling in der Kreisklasse ein kleines Polster zu seinen Verfolgern verschaffen können. Doch daraus wurde nichts. In Türkenfeld unterlag der SVI mit 1:2. Die Iglinger waren im Anschluss aus mehreren Gründen sauer.

Die Hausherren konnten in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Wie aus dem Nichts sei das Tor gefallen, sagt SVI-Trainer Michael Stengelmair. Zudem sei dem Ganzen ein nicht geahndetes Handspiel eines Türkenfelders vorausgegangen. „Wir wurden in dem Spiel vom Schiedsrichter benachteiligt. Drei Minuten vor dem 1:0 hätte es einen Handelfmeter für uns geben müssen, weil ein Türkenfelder den Ball mit der Hand wegschob. Der wurde uns aber verweigert“, sagt Michael Stengelmair. Es habe noch weitere „fragwürdige Entscheidungen“ vom Schiedsrichter in dem Spiel gegeben, sagt er. Wenig glücklich war der SVI-Trainer zudem darüber, dass auf dem Nebenplatz gespielt wurde. „Da trainieren alle Mannschaften der Türkenfelder drauf, in einem entsprechenden Zustand war der auch.“

