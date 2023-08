Fußball

Trainer Feicht ist weg: Wie geht es beim VfL Kaufering weiter?

Plus Nach dem 1:6 in Ehekirchen wirft der Trainer des Fußball-Landesligisten das Handtuch. Was seine Beweggründe sind und wie der Sportliche Leiter reagiert.

Von Margit Messelhäuser

Die Amtszeit von Christian Feicht war kurz: Zu Saisonbeginn wurde er Nachfolger von Trainer Ben Enthart beim Fußball-Landesligisten VfL Kaufering – nach dem achten Spieltag warf er das Handtuch. Sowohl der Trainer als auch der Sportliche Leiter Uli Stengelmair äußern sich zu den Gründen.

Mit einem beeindruckenden 3:0-Sieg gegen Schwabmünchen waren die Kauferinger in die Saison gestartet, doch zuletzt gab es vier Niederlagen in Folge – und diese fielen teils heftig aus: 0:7 bei Memmingen II, 1:4 zu Hause gegen Kempten und das 1:6 in Ehekirchen war dann der Knackpunkt. „Es hat in der Mannschaft rumort“, räumte Kauferings Sportlicher Leiter Uli Stengelmair im Gespräch mit unserer Redaktion ein.

