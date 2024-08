Nach vier Spieltagen steht der TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga ohne Punkte und ohne Tore da. Am Samstag steht das nächste Heimspiel gegen Unterhaching II auf dem Programm, dann aber ohne Cheftrainer Bernd Kunze. Er hat am Montagabend seinen Rücktritt der Mannschaft bekannt gegeben. Wie Abteilungsleiter Nico Held die Situation einschätzt.

