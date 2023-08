Fußball

Trainer Michael Stengelmair: Bin beim SV Igling noch nicht fertig

Michael Stengelmair geht beim SV Igling in seine dritte Saison als Trainer. Und noch sei er „in Igling nicht fertig“.

Plus Seit drei Jahren trainiert Michael Stengelmair den Kreisklassisten SV Igling. Nach einem dramatischen Abstiegskampf im ersten Jahr lief es im zweiten besser, doch das reicht ihm nicht.

Am zweiten Spieltag im Kreis Zugspitze kletterte der SV Igling an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse 7. Eine ungewohnte Position für den Abstiegskandidaten der vergangenen beiden Jahren, aber vielleicht ein kleiner Hinweis, wo die Reise hingehen sollt. Auch wenn die Vorzeichen für das kommende Spiel in Prittriching alles andere als gut stehen.

Michael Stengelmair hat seinen Wechsel von Scheuring nach Igling nicht bereut. „Ich fühle mich wohl hier“, so der 40-Jährige, der auch schon die zweite Mannschaft von Kaufering trainiert hat. „Igling hat nicht nur das ’ing’ im Namen mit meinen vorherigen Stationen gemein, es ist auch ein prima geführter, gemütlicher Dorfverein.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

