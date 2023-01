Trainingsauftakt beim Bayernligisten TSV Landsberg

Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg bereitet sich auf die Aufholjagd vor. Beim Trainingsstart sind zwei Neuzugänge dabei.

Ungemütlich war der Start ins Mannschaftstraining für die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg: Am Montagabend pfiff ein kalter Wind über den Kunstrasenplatz im Landsberger Sportzentrum. Das Team der beiden Spielertrainer Mike Hutterer und Sascha Mölders ließ sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen. Schließlich steht ab 4. März die Aufholjagd an: Als Tabellenfünfter will der TSV Landsberg noch an die Tabellenspitze stürmen.

Am Samstag findet in Landsberg das erste Testspiel statt

Zum Auftakt war der Kader – abgesehen von den beiden Langzeitverletzten Daniel Leugner und Sandro Caravetta – komplett, wie Sportlicher Leiter Jürgen Meissner sagte. Auch die Neuzugänge Nicholas Helmbrecht (Mittelfeld) und Fabio Rasic (Tor) gaben ihre Premiere.

Sascha Mölders, Nicholas Helmbrecht, Fabio Rasic und Mike Hutterer (von links). Foto: Christian Rudnik

Am 4. Februar ist das erste Testspiel geplant, ab 12 Uhr geht es im Sportzentrum gegen den SC Oberweikertshofen. (mm)