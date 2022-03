Fußball

10:21 Uhr

Traumstart für den VfL Kaufering nach der Winterpause

Plus Die Fußballer des VfL Kaufering entscheiden die Bezirksligapartie gegen Haunstetten früh für sich. Trainer Benjamin Enthart spricht über das Erfolgsrezept.

Von Von Christian Mühlhause

Vor dem ersten Pflichtspiel nach der Winterpause habe man die Anspannung in der Kabine spüren können, sagt Benjamin Enthart, Trainer der Fußballer des VfL Kaufering. Seine Mannschaft zeigte dann aber von Beginn an eindrucksvoll, warum sie an der Spitze der Tabelle der Bezirksliga Schwaben Süd steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen