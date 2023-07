Fußball

Tribüne des VfL Kaufering wird bis zum Eröffnungsspiel fertig

Plus Der VfL Kaufering stellt die neue Tribüne in Rekordzeit fertig. Das ist nicht die einzige gute Nachricht. Am 15. Juli kommt zur Eröffnung der TSV Landsberg.

Noch ist nicht alles fertig, doch die Kauferinger liegen im Zeitplan: Die neue Tribüne am Rasenfeld wurde in Rekordzeit hochgezogen und steht zum Eröffnungsspiel am Samstag, 15. Juli, zur Verfügung. Das ist nicht die einzige gute Nachricht, die Kauferings Sportlicher Leiter Uli Stengelmair parat hat.

Eigentlich, so Stengelmair, habe man bereits im März mit dem Bau beginnen wollen – dann fiel der Startschuss erst im Mai. „Wir werden aber rechtzeitig fertig“, verspricht er. Im Laufe der Woche wird noch das Dach aufgesetzt, als Letztes werden die Geländer angebracht: Das Topspiel gegen den Bayernligisten TSV Landsberg kann bereits von den Sitzplätzen aus verfolgt werden.

