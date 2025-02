Fußball: TSV Landsberg befindet sich in „schwieriger Phase“

Für die Fußballer des TSV Landsberg gab es in der Vorbereitung die zweite deutliche Niederlage in Folge: Beim Bayernliga-Spitzenreiter TSV 1860 München II unterlag das Team von Trainer Alexander Schmidt mit 1:6. „Das Gute ist, dass es noch Vorbereitung ist“, kommentierte Schmidt dies lakonisch. Durchaus zufrieden war Denklingens Trainer Markus Ansorge mit der knappen Niederlage seines Teams gegen Memmingen II. Der VfL Kaufering spielt am Sonntag (13.14) noch gegen Aindling.

TSV Landsberg In der Bayernliga hat der TSV Landsberg bereits zweimal gegen die zweite Mannschaft der Löwen gespielt - nach der 0:1-Niederlage noch unter Trainer Bernd Kunze feierten die Landsberger unter Alexander Schmidt einen beeindruckenden 4:1-Sieg. Doch im Testspiel am Samstagabend hatten die Landsberger wenig zu melden. Allerdings hatte Schmidt auch nur zwei Spieler auf der Bank, er musste neben dem verletzten Maximilian Berwein auf zahlreiche weitere kranke Leistungsträger verzichten. „Ich möchte dem Team keinen Vorwurf machen“, sagte Schmidt gegenüber unserer Redaktion. „Wir dürfen das Ergebnis nicht überbewerten, aber im Moment können wir die Ausfälle nicht kompensieren.“

Mit einem Doppelschlag gehen die jungen Löwen in Führung

Eigentlich sei seine Mannschaft gut ins Spiel gekommen, so Schmidt, doch der Doppelschlag der Münchner in der 23. und 24. Minute habe Wirkung gezeigt. Dennoch blieb es bis zur Pause beim 0:2. In der zweiten Halbzeit bauten die Gastgeber die Führung in regelmäßigen Abständen auf 6:0 aus, ehe Yamin H-Wold in der 83. Minute noch das 1:6 erzielte. Bereits gegen Schwaben Augsburg hatten sich die Landsberger deutlich mit 0:5 geschlagen geben müssen. Angesichts der Ausfälle gibt es für Schmidt nur einen Trost: „Lieber jetzt, als wenn es wieder um Punkte geht.“ Das letzte Testspiel vor dem Punktrundenstart bestreiten die Landsberger am 22. Februar beim TSV Buchbach (Regionalliga).

VfL Denklingen Gegen den Landesligisten FC Memmingen II gab es für den Bezirksligisten VfL Denklingen im Test nur eine knappe 0:1-Niederlage. „Das hat meine Mannschaft richtig toll gemacht“, freute sich Trainer Markus Ansorge. Den einzigen Gegentreffer kassierten die Denklinger nach zehn Minuten und einem „richtig dummen Fehler“, so Ansorge, doch danach hielt der stark ersatzgeschwächte VfL sehr gut dagegen. „Wir hatten auch einige Chancen, insgesamt aber muss man sagen, dass der Sieg für Memmingen in Ordnung gegangen ist“, fasste Ansorge die Partie zusammen. Dabei habe Lukas Gleich, der für den verhinderten Neuzugang Tobias Heiland im Tor stand, ein sehr gutes Spiel abgeliefert.

Und Ansorge hat noch weitere gute Nachrichten: Sein Torjäger Simon Ried hat nach seiner Verletzung das Training wieder aufgenommen. „Vielleicht reicht es schon zum Punktspielstart“, ist der Denklinger Coach zuversichtlich. Am Sonntag, 2. März, startet der VfL mit dem Heimspiel gegen Raisting in die Frühjahrsrunde. „Auf jeden Fall zeigt der Pfeil bei uns nach oben“, ist Ansorge zuversichtlich.