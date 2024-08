Da ist er, der erste Sieg in der laufenden Bayernliga-Saison für den TSV Landsberg. Gegen den FC Pipinsried spielte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt zum Schluss fast in einen Rausch und feierte verdient das 2:0. Völlig am Ende lagen die Spieler beider Mannschaften nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen - Luft für Jubelschreie hatten die Landsberger aber noch.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis