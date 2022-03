TSV Landsberg gewinnt „hektische Partie“

Plus Landsbergs Fußballer erarbeiten sich in der Bayernliga gegen Hallbergmoos drei Punkte. Trainer Mike Hutterer hadert danach mit dem Schiedsrichter. Der Sieg ist doppelt wertvoll.

Mit einer Partie gleich zwei Siege einzufahren, das gibt es im Sport nur sehr selten. Eine besondere Konstellation machte das nun bei den Fußballern des TSV Landsberg möglich. Deshalb ist der erarbeitete Sieg gegen den VfB Hallbergmoos-Goldach auch doppelt wertvoll. Landsbergs Trainer Mike Hutterer haderte nach der Partie vor allem mit dem Schiedsrichter.