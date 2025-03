Unter erschwerten Voraussetzungen trat der TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga bei Türkspor Augsburg an, musste Trainer Alexander Schmidt doch auf zwei Leistungsträger verzichten. Am Ende trennten sich die beiden Tabellennachbarn nach einem schwachen Spiel mit einem leistungsgerechten torlosen Unentschieden.

