TSV Landsberg II setzt sich im Derby am Ammersee durch

Punktgleich waren der MTV Dießen und der TSV Landsberg II ins Landkreis-Derby gegangen - klar war, dass der Sieger zum oberen Tabellendrittel der Fußball-Kreisliga Zugspitze Anschluss gewinnen würde. Und das war am Ende die Bayernliga-Reserve - mit 4:2 fiel der Sieg deutlich aus und war verdient, wie Dießens Spielertrainer Philipp Ropers einräumte. Das Spiel begann für die Ammersee-Elf alles andere als gut, denn schon früh gingen die Landsberger in Führung. Doch die Elf von Spielertrainer Philipp Ropers ließ nicht locker und kam vor der Pause zum Ausgleich. Als der MTV wenige Minuten nach Wiederanpfiff in Führung ging, schien es für die Gastgeber zu laufen.