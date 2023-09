Fußball

TSV Landsberg II zeigt in der Fußball-Kreisliga ein überragendes Spiel

Plus In der Fußball-Kreisliga hat Dießen weiter zu kämpfen. Auch der FC Penzing geht diesmal leer aus.

„Es war das bislang beste Spiel von uns“, freute sich Sebastian Baumert, Trainer des TSV Landsberg II nach dem 3:0-Sieg in Aich. Von der ersten Sekunde an hatte sein Team das Spiel unter Kontrolle, konnte aber daraus noch kein Kapital schlagen. Eine frühe Gelb-Rote Karte für die Heimelf spielte den Landsbergern in die Karten und nach dem Führungstreffer durch Muriz Salemovic war der Bann gebrochen. „Drei Siege nach vier Spielen ist toll, ich bin mächtig stolz auf das Team“, sagte Baumert nach der Partie. Damit mischen die Landsberger in der Gruppe 4 weiter oben mit.

Für Penzing hätte es dagegen durchaus besser laufen können. In Mammendorf ging das Team von Trainer Josef Scheiblegger zwar nach einer guten halben Stunde in Führung, verschenkte diese jedoch im weiteren Spielverlauf. Bis zur Pause hatte die Heimelf den Ausgleich wieder hergestellt und legte nach dem Seitenwechsel direkt nach. Nach einer Stunde hatte Mammendorf die Chance, die Führung per Elfmeter auszubauen, doch FCP-Keeper Baumann hielt den Ball. Trotzdem schaffte es Penzing nicht, noch mal ranzukommen.

