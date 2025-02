TSV Landsberg kann Schwaben Augsburg nicht das Wasser reichen

Durchwachsen waren die Ergebnisse in den Testspielen für die drei höchsten Fußball-Teams im Landkreis. Der Bayernligist TSV Landsberg musste sich dem Regionalliga-Aufsteiger Schwaben Augsburg klar geschlagen geben. Auch Kaufering (Landesliga) kassierte gegen den Bezirksligisten Egg/Günz eine Niederlage, wobei ein Verletzung noch mehr schmerzt. Dafür setzte sich der Bezirksligist VfL Denklingen gegen den schwäbischen Ligakonkurrenten Lagerlechfeld durch.

TSV Landsberg Die Gastgeber spielten - die Gäste trafen, so lässt sich die erste Halbzeit des TSV Landsberg gegen Schwaben Augsburg zusammenfassen. Nach einer ersten Drangphase der Gäste hielten die Landsberger gut dagegen. Insgesamt hatte der TSV auch mehr Ballbesitz, machte daraus aber zu wenig - meist war an der Strafraumgrenze Schluss. Landsberg durfte spielen, fand aber kein Mittel, wirklich gefährlich zu werden. Anders die Augsburger, die nach einer Ecke die Führung erzielten (16.). Kurz danach brachten sich die Landsberger selbst in Bedrängnis - der Aufbaupass von Keeper Lars Böhmeke wäre beinahe zum Bumerang geworden. Keine gute Figur machte die Landsberger Abwehr beim 2:0 - die Augsburger durften sich in aller Ruhe den Ball zurechtlegen, Böhmeke war beim Schuss von Heiß (26.) ohne Chance. So auch beim 3:0 - der Angriff der Gäste in der 35. Minute war einfach zu schnell für die Landsberger. Nach der Pause änderte sich nicht viel daran, die Augsburger schraubten das Ergebnis durch zwei Treffer in der 76. und 78. Minute noch auf 5:0 in die Höhe. Für die Landsberger war es das erste Testspiel ohne Torerfolg - und die erste richtig deutliche Niederlage, die sogar noch höher hätte ausfallen können.

Kaufering kommt noch nicht recht in Tritt

VfL Kaufering Auch wenn für Kauferings Trainer Franco Simon die Ergebnisse bei den Testspielen keine große Rolle spielen: „Wir müssen langsam schauen, dass auch die Resultate stimmen“, meinte er nach dem 1:3 gegen den Bezirksligisten Egg/Günz. Dennoch stört ihn weniger das Ergebnis als vielmehr das Auftreten seiner Mannschaft. „Auch wenn wir viel Krafttraining gemacht haben, sind schwere Beine inzwischen keine Ausrede mehr“, sagte Simon, der sich auch mehr „Gier, ein Spiel zu gewinnen“ wünscht. Die Führung für Egg fiel durch einen etwas schmeichelhaften Elfmeter für die Gäste. Danach machten Kaufering durch Thomas Hasche schnell den Ausgleich. In der Pause wechselte Simon wieder viel durch, danach traf nur Egg noch zweimal. Bitter für Kaufering ist die Verletzung von Luis Siebenhaar: Er fiel nach einem Foul unglücklich auf die Schulter und musste ins Krankenhaus gebracht werden. „Wir hoffen, dass es nicht ganz so schlimm ist“, sagte Franco Simon. Bereits am Mittwoch steht für die Kauferinger das nächste Testspiel an, ab 20 Uhr ist der SC Weßling (Kreisliga) zu Gast.

Tobias Heiland vertritt den verletzten Denklinger Stammkeeper Manuel Seifert. Gleich in seinem ersten Testspiel konnte Heiland mit Denklingen (rechts Tobias Ried) einen Sieg verbuchen. Foto: Thomas Ernstberger

VfL Denklingen Eine - fast - perfekte, aber auf jeden Fall gelungene Premiere feierte Denklingens neuer Keeper Tobias Heiland: Im Testspiel gegen den schwäbischen Bezirksligisten SpVgg Lagerlechfeld gab es für die Gastgeber einen 3:1-Sieg. „Meine Mannschaft hat das richtig gut gemacht“, freute sich VfL-Trainer Markus Ansorge, der Sieg sei auch in der Höhe verdient. Umso höher ist die Leistung zu bewerten, als die Denklinger kurzfristig mit Manuel Waibl und Tobias Schelkle zwei weitere Ausfälle kompensieren mussten. „Unser Neuzugang Elias Greinacher hat es aber richtig gut gemacht“, so Ansorge. Nach 25 Minunten brachte Magnus Ahmon die Denklinger durch einen strammen Schuss in Führung, der Ausgleich wäre vermeidbar gewesen: „Nach einem Freistoß sind wir zu früh zurück“, sagte Ansorge. Doch nach der Pause war Emil Hirschvogel nach einer Ecke parat (47.) und Lukas Greif schloss in der 70. Minute einen schönen Angriff erfolgreich ab. Und Tobias Heiland, der den verletzten Stammkeeper Manuel Seifert vertritt, zeigte gleich seine ganze Routine: „Er organisiert hinten viel, er weiß natürlich, wie es funktioniert“, freute sich Ansorge.