Beim TSV Landsberg wird das Personalproblem immer größer - und das wirkt sich aus. In der Fußball-Bayernliga gab es für Trainer Alexander Schmidt und sein Team die dritte Niederlage in Folge. In Pipinsried gingen die Landsberger zwar zunächst in Führung, unterlagen dann aber mit 1:2.

