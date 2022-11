Fußball

25.11.2022

TSV Landsberg: Letztes Bayernligaspiel vor der Winterpause

Plus Landsberg empfängt im letzten Spiel der Fußball-Bayernliga vor der langen Pause Kottern. Die Allgäuer haben einen Lauf, doch der TSV will auf Platz zwei überwintern.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

In der Fußball-Bayernliga hat der TSV-Landsberg zuletzt Punkte liegengelassen. Zwar steht das Team um Spielertrainer Sascha Mölders immer noch auf dem komfortablen zweiten Tabellenplatz, doch wurden zuletzt in fünf Spielen nur vier Punkte eingefahren. Am Samstag ist Kottern in Landsberg zu Gast (Anstoß 14 Uhr). Im letzten Spiel vor der Winterpause will der TSV drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg einfahren, doch die Allgäuer fahren mit breiter Brust an den Lech.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen