TSV Landsberg: Neuzugang und Abgang von zwei Leistungsträgern

Der TSV Landsberg meldet einen weiteren Neuzugang für die Saison 2022/23 in der Bayernliga. Zudem verlassen zwei Leistungsträger den Verein. Weitere Spielerwechsel stehen an.

Landsberg hat den 20-jährigen Yannik Woudstra verpflichtet, der in der vergangenen Saison in der Landesliga 27 Mal für den VfR Neuburg auflief. Der offensive Mittelfeldspieler erzielte dabei sieben Tore. Es ist nach Torhüter David Hundertmark (1860 München II) und Sascha Mölders (Großaspach) der dritte gemeldete Zugang.

Gutia und Date verlassen TSV Landsberg

Zwei Leistungsträger werden den Verein hingegen verlassen. Ein entsprechender Bericht unserer Zeitung wird nun auch vom TSV offiziell bestätigt. Kevin Gutia wechselt zum TSV Rain und Kazuki Date in Richtung Türkgücü München. Beide Clubs spielen in der Regionalliga Bayern. Weitere Neuverpflichtungen will der TSV Landsberg in den nächsten Tagen bekanntgeben.

Laut dem Internetportal FuPa soll auch Matej Rados von Schwabmünchen an den Lech wechseln. Der ausgeliehene Stephanos Georgiou kehrt zum SC Freiburg II zurück und Veron Dobruna wechselt demnach zu Hankofen, das von der Bayern- in die Regionalliga aufsteigt. Bekannt ist bereits, dass Fabian Lutz zum Regionalligisten Memmingen wechseln wird und sich Daniel Witetschek Pipinsried anschließt.

