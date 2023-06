Fußball

TSV Landsberg peilt erneut den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga an

Der TSV Landsberg nimmt den nächsten Anlauf zum Aufstieg in die Regionalliga.

Plus Der TSV Landsberg verpasst den Sprung in die Fußball-Regionalliga. Jetzt startet man den nächsten Versuch. Eine hochkarätige Verpflichtung steht bereits fest.

Von Margit Messelhäuser

Sebastian Gilg bezeichnet die vergangene Saison als „die erfolgreichste in der Vereinsgeschichte“. Allerdings räumt der Fußball-Abteilungsleiter des TSV Landsberg auch ein, dass „für die erste Mannschaft mehr drin gewesen wäre“. Warum es mit dem Aufstieg nicht geklappt hat, und wie die Planungen für die neue Saison laufen, sprach die Abteilungsleitung mit unserer Redaktion. Und einen Transfer-Kracher konnte man dabei bereits präsentieren.

Die zweite Mannschaft des TSV Landsberg stieg souverän in die Kreisliga auf, die erste beendet die Bayernliga-Saison auf Platz drei. Das beste Ergebnis bislang, dennoch wurde das Ziel Aufstieg verfehlt. „ Memmingen hat drei Punkte gegen den TSV 1860 München II am Grünen Tisch bekommen, das sind die drei Punkte, die wir am Ende zurücklagen“, blickt Gilg zurück. Dennoch: „Wir haben auch zu viele Spiele aus der Hand gegeben, vor allem zu Hause.“ Man dürfe aber auch nicht vergessen, dass mit Daniel Leugner, ein sogenannter „Unterschieds-Spieler“, acht Monate verletzt ausfiel.

