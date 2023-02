Fußball

vor 19 Min.

TSV Landsberg: So laufen die Planungen für die Regionalliga

Plus Noch ist der TSV Landsberg vom Aufstieg in die Fußball-Regionalliga ein Stück entfernt. Die Planungen für die vierthöchste Liga laufen. Wie sieht es finanziell aus?

Von Margit Messelhäuser

Als Tabellenvierter geht der TSV Landsberg am Samstag in die restlichen Spiele der Fußball-Bayernliga. Noch ist der Aufstieg in die Regionalliga möglich – und darauf bereitet man sich im Verein vor. Allerdings: Die Zeit drängt, sagt Architekt Andreas Krämer, der die nötigen Umbaumaßnahmen plant.

