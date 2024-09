Der TSV Landsberg und seine Torhüter: Spannend und höchst ungewöhnlich für einen Bayernligisten, was da in den vergangenen 20 Monaten passiert ist. Mit der Folge, dass mit Stefan Musa (22) beim 0:1 in Memmingen jetzt ein Keeper sein Debüt feierte, der den Verein eigentlich schon verlassen hatte.

Thomas Ernstberger