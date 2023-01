TSV Landsberg stellt sich auf der Torhüterposition neu auf

Plus Keeper David Hundertmark hat den Fußball-Bayernligisten verlassen. Es gibt bereits einen Ersatz. So beurteilt Trainer Mike Hutterer die Situation,

Am Montag, 30. Januar, startet der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg wieder mit dem Mannschaftstraining. Nicht mehr dabei sein wird allerdings Keeper David Hundertmark: Er hat den Verein inzwischen verlassen.