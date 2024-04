TSV Landsberg verzichtet auf möglichen Aufstieg in die Regionalliga

Fußball-Bayernliga: Am Donnerstagabend gibt der TSV Landsberg den Verzicht auf einen möglichen Aufstieg in die Regionalliga bekannt.

"Der TSV Landsberg stellt keinen Antrag auf Zulassung zum Spielbetrieb der Regionalliga Süd in der Saison 2024/2025", teilte Landsbergs Fußball-Abteilungsleiter Sebastian Gilg in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend mit.

"Die Entscheidungsträger beim TSV Landsberg haben übereinstimmend entschieden, innerhalb der am 12.04.24 ablaufenden Frist keinen entsprechenden Antrag beim Verband zu stellen, da derzeit die personellen und strukturellen Voraussetzungen aus Sicht des Vereins nicht gegeben sind, um erfolgreich am Spielbetrieb der Regionalliga teilzunehmen. Nichtsdestotrotz wird die Mannschaft alles daran setzen, den Meistertitel in der Bayernliga Süd zu erringen", heißt es weiter in der Mitteilung.

Aktuell belegt der TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga den dritten Tabellenplatz, zwei Punkte hinter Erlbach und drei Punkte hinter Spitzenreiter Schwaben Augsburg. Am Samstag erwartet der TSV Landsberg im 3C-Sportstadion den FC Sonthofen. (AZ)

